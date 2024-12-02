Двоих жителей Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ

В Ростовской области осудили на 15 лет двоих родственников за шпионаж

В Ростовской области осудили двоих жителей Запорожской области за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Они признаны виновными по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, Нонна Галка в августе 2022 года по просьбе своего сына, который является военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), собирала данные о местах расположения и перемещения российских военнослужащих. Информацию она передавала через своего племянника Виктора Мешнякова, используя мессенджер.

Суд приговорил Галку к 15 годам колонии общего режима, а Мешнякова — к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму дал 17 лет колонии гражданину Украины за сбор сведений о ВС России.