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16:47, 2 декабря 2024Силовые структуры

Двоих жителей Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ

В Ростовской области осудили на 15 лет двоих родственников за шпионаж
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростовской области осудили двоих жителей Запорожской области за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Они признаны виновными по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, Нонна Галка в августе 2022 года по просьбе своего сына, который является военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), собирала данные о местах расположения и перемещения российских военнослужащих. Информацию она передавала через своего племянника Виктора Мешнякова, используя мессенджер.

Суд приговорил Галку к 15 годам колонии общего режима, а Мешнякова — к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму дал 17 лет колонии гражданину Украины за сбор сведений о ВС России.

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