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11:39, 6 декабря 2024Бывший СССР

В России рассказали об остановке ударов ATACMS после звонка Герасимова в США

Баранец: ВСУ перестали бить ATACMS после звонка Герасимова в США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали бить американскими ракетами ATACMS по территории России после звонка начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльзу Брауну. Этот факт заметил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», отставной полковник Виктор Баранец.

«Неизвестно, как отреагировал на это Браун, но с тех пор ни одного удара ATACMS по России больше не было», — написал Баранец. Обозреватель предположил лишь временную паузу в Белом доме на размышление для расчета, куда еще могут полететь российские «Орешники».

Обозреватель также заметил, что Герасимов мог предупредить представителя Пентагона, что удары ракетами ATACMS вглубь российской территории не останутся без ответа. Применение Россией новой ракеты средней дальности «Орешник» стало лишь первым предупреждением, пишет Баранец.

27 ноября состоялся телефонный разговор Валерия Герасимова с председателем КНШ США Чарльзом Брауном. Последний был уведомлен о начале учений России на востоке Средиземного моря.

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