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13:16, 6 декабря 2024Россия

В России высказались об эффекте интервью Лаврова Карлсону

Депутат Чепа: в интервью Карлсону Лавров заявил о миротворческой позиции РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о позиции России, которая всегда была миротворческой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Эффект интервью, по его словам, во многом будет зависеть от того, дадут ли западному обществу его услышать.

«Лавров обозначил позицию России, которая заключается в том, что мы всегда стремились и стремимся к диалогу со всеми. Готовы сотрудничать во всем, что не противоречит интересам нашей страны, готовы выстраивать отношения, основанные на международном праве. Мы всегда работали за и никогда не работали против», — подчеркнул политик.

Важной Чепа счел и обозначенную Лавровым позицию России по украинскому конфликту. В частности в том, что касается открытости страны к диалогу.

«Мы были инициаторами Минских соглашений, шли на уступки ради мира. Но проблема в том, что неизвестно, насколько западные страны будут готовы озвучить тезисы Лаврова из интервью: мы помним, какое давление оказывалось на Карлсона после интервью с президентом России Владимиром Путиным. Если люди услышат это интервью, увидят его, полагаю, они задумаются», — заключил Чепа.

Ранее Карлсон приехал в Москву и взял полуторачасовое интервью у главы российского МИД. Главной темой беседы стало отсутствие диалога Москвы и Вашингтона и «угрозы обмена ядерными ударами» в случае максимальной эскалации конфликта России и Запада.

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