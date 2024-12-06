В России захотели создать льготную ипотеку для участников СВО

В Госдуме предложили создать льготную ипотеку для участников СВО

В России захотели создать программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции (СВО). С соответствующим предложением выступил зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, передает «РИА Новости».

В ближайшее время инициатива будет направлена в Минфин. Колунов предлагает установить ставку по такой программе на уровне двух процентов годовых, а кредитные лимиты — на уровне 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на уровне шести миллионов для остальных регионов.

Парламентарий добавил, что возможность воспользоваться программой должны получить или сами военные, или их супруги, но лишь единожды. Кроме того, программа должна быть адресной — чтобы жилье по ней можно было купить только в регионе прописки. По его словам, мера поможет более 700 тысячам участников СВО, а также принесет в экономику страны более триллиона рублей.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко предложил выдавать жилье детям участников СВО для повышения «патриотического настроя».