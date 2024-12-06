Верховный суд России снял с водителя обязанность платить за эвакуацию с места ДТП

«Ведомости»: ВС освободил от уплаты издержек владельца эвакуированной машины

Верховный суд России освободил водителей от обязанности платить за эвакуацию собственных автомобилей с места аварии. Он отменил постановления нижестоящих судов, которые вынесли решение, согласно которым плата за это взимается с владельца авто, пишут «Ведомости».

Судебный орган рассмотрел ситуацию, в котором собственник эвакуатора заявил иск к двум ответчикам — ОМВД и водителю автомобиля МАЗ, которого отправили на спецстоянку после ДТП. Сотрудник полиции, по информации заявителя, вызвал грузовой эвакуатор, чтобы убрать большегруз с проезжей части. При этом авария произошла по вине другого транспортного средства, которое выехало на встречную полосу.

Сотрудники правоохранительных органов оформили эвакуацию поврежденного грузовика как изъятие автомобиля для проведения автотехнической экспертизы. Суды трех инстанций постановили, что плата за эвакуацию должна взиматься с водителя МАЗа, так как транспортное средство было изъято вне рамок Кодекса об административных нарушений и Уголовно-процессуального кодекса. Они также посчитали, что полиция могла бы оплатить услуги эвакуатора только в случае, если у ОМВД был заключен госконтракт на оказание соответствующих услуг.

Автовладелец обратился в Верховный суд и указал, что мог самостоятельно убрать поврежденный грузовик с проезжей части с помощью другого транспортного средства, которое также в тот момент находилось на месте ДТП. Судебный орган постановил освободить его от уплаты издержек.

«Если машина просто участвовала в ДТП и требуется проведение каких-либо экспертиз — автотехнической, например, — тогда машина, как вещественное доказательство, перемещается на спецстоянку и издержки по делу оплачиваются государством», — прокомментировал ситуацию президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее Верховный суд (ВС) России разрешил водителям находиться в пьяном виде за рулем при условии, что автомобиль припаркован с выключенным двигателем. постановлении судебной коллегии подчеркивается, что водителем признается лицо, которое управляет транспортным средством.