69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:21, 6 декабря 202469-я параллель

В российском городе долги начали собирать при помощи подарков

«Водоканал» Якутска начал собирать долги с горожан с помощью подарков
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Якутске долги по коммунальным услугам начали собирать при помощи подарков. Это следует из публикации на сайте городского «Водоканала».

Служба сообщает, что среди оплативших долги в городе разыграют электронику, бытовую технику и даже деньги, которые будут зачислены на счет в личном кабинете плательщика. Среди призов, которые могут получить бывшие должники — продукция Apple и Xiaomi. Акцию назвали «Оплати долг и поймай удачу».

Какую сумму должны «Водоканалу» горожане, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в получаемых россиянами квитанциях за оплату услуг ЖКХ запретят навязывание дополнительных услуг, например, за работу консьержа и кабельного ТВ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об обострении конфликта на Украине по одной причине

      В Банке России анонсировали превышение официального прогноза инфляции

      Число самозанятых в России подсчитали

      Похитители украли известного комика и дали ему денег для возвращения домой

      Известная актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал

      Россиянам массово потребовался ремонт

      Шнуров оценил идею съемок фильма о группе «Ленинград»

      Захарова описала крушение планов Запада фразой «их так и корежит»

      На Западе раскрыли угрозу для власти Башара Асада при потере Хамы

      Врач раскрыл секрет моложавой внешности 55-летней Мэрайи Кэри

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше