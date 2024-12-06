В российском городе долги начали собирать при помощи подарков

«Водоканал» Якутска начал собирать долги с горожан с помощью подарков

В Якутске долги по коммунальным услугам начали собирать при помощи подарков. Это следует из публикации на сайте городского «Водоканала».

Служба сообщает, что среди оплативших долги в городе разыграют электронику, бытовую технику и даже деньги, которые будут зачислены на счет в личном кабинете плательщика. Среди призов, которые могут получить бывшие должники — продукция Apple и Xiaomi. Акцию назвали «Оплати долг и поймай удачу».

Какую сумму должны «Водоканалу» горожане, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в получаемых россиянами квитанциях за оплату услуг ЖКХ запретят навязывание дополнительных услуг, например, за работу консьержа и кабельного ТВ.