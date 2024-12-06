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17:39, 6 декабря 2024Экономика

В российском городе смешарику оторвали уши

В Саратове скульптура Кроша осталась без ушей
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Во Фрунзенском районе Саратова неизвестные повредили праздничную световую инсталляцию в виде фигуры Кроша из «Смешариков», сообщает Saratov24.tv.

Скульптура находится на площади Кирова на детской площадке за Крытым рынком. У персонажа популярного мультсериала не только оторвали уши, но и украли глаза. Повреждения новогодней конструкции обнаружили работники муниципального предприятия «Саргорсвет».

В администрации города попросили жителей бережно относиться к объектам благоустройства, чтобы город оставался красивым и уютным.

Ранее на здании саратовского аэропорта в названии города пропала первая буква «А». Местные жители в комментариях к публикации отметили, что вывеска «С…ратов» вызывает у них «печаль со смесью возмущения». Выяснилось, что букву сняли для ремонта по причине технической неисправности.

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