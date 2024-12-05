В названии Саратова пропала первая буква «А»

В аэропорту Саратова в названии города пропала первая буква «А»

В саратовском аэропорту Гагарин в названии города пропала первая буква «А». Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Саратов. Жесть 18+».

Местные жители в комментариях к публикации отметили, что вывеска «С…ратов» вызывает у них смущение и печаль, поэтому им бы хотелось, чтобы недостающую букву скорее вернули на место. Некоторые пользователи пошутили, что «даже буква "А" улетела в отпуск, а ты нет», и увидели в названии с пробелом некий символизм.

Представитель аэропорта заявил изданию «Подъем», что букву сняли для ремонта по причине технической неисправности. На место объемной конструкции установили временную плоскоформатную замену. «Она не отвалилась, мы сами ее сняли специально, идет ремонт. Сейчас только что установили временную конструкцию на время ремонта основной вывески», — уточнил представитель воздушной гавани. Позднее в Гагарине собираются установить постоянную вывеску с объемными буквами.

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