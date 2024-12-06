В российском колледже вскоре после ремонта обвалился потолок

В нижегородском колледже вскоре после ремонта обвалился потолок

В одном из нижегородских колледжей обвалился потолок, который отремонтировали к этому учебному году. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел утром в пятницу, 6 декабря, в Работкинском аграрном колледже прямо во время занятий. На записи, сделанной очевидцем, можно увидеть, что в одном из кабинетов упали сразу несколько потолочных плит, едва не повредив проектор. О пострадавших в результате случившегося не уточняется.

Накануне стало известно, что в городе Коркино Челябинской области потолок обрушился на четырехмесячного ребенка. На младенца, проживающего по адресу улица Ермака, дом 66, упал кусок штукатурки с потолка — площадь обрушения достигла 0,2 квадратного метра.

