В Сочи треснула многоэтажка

В Сочи на многоэтажном доме появились трещины

В Сочи на многоэтажном доме появились трещины, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Дом №14, корпус 1, расположен на улице Дорога на Большой Ахун. Там «поехала» земля, из-за чего на строении начали появляться трещины и разрушаться козырьки подъездов. Местные жители в разрушениях обвиняют строительство отеля Cosmos Selection Green Residence.

Жители жаловались в Департамент по надзору строительства, где ответили, что расстояние между жильем и гостиницей около 55 метров, что составляет больше нормы. Специалисты замерили трещины и пообещали следить за их величиной.

С такими же проблемами ранее столкнулся дом №14, расположенный на улице Дорога на Большой Ахун в Сочи. Дом №16 по этой же улице уже признали аварийным, в нем выпали стекла, потрескались стены, а жильцы лишились квартир.