В Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко имеют собственные «красные кнопки». Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает БелТА.
«У каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и свой ядерный чемоданчик», — рассказал Вольфович.
Он добавил, что оружие, находящееся на территории Белоруссии, имеет право применять только белорусский лидер, аналогичная ситуация и относительно российского вооружения.
Ранее Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии. По его словам, российский лидер пообещал подумать над этим вопросом. Белорусский глава также подчеркнул, что в стране готовы места для дислокации подобных систем.