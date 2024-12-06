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14:46, 6 декабря 2024Бывший СССР

В Совбезе Белоруссии рассказали о «красных кнопках» Путина и Лукашенко

Вольфович: у Лукашенко и Путина свои «красные кнопки»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко имеют собственные «красные кнопки». Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает БелТА.

«У каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и свой ядерный чемоданчик», — рассказал Вольфович.

Он добавил, что оружие, находящееся на территории Белоруссии, имеет право применять только белорусский лидер, аналогичная ситуация и относительно российского вооружения.

Ранее Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии. По его словам, российский лидер пообещал подумать над этим вопросом. Белорусский глава также подчеркнул, что в стране готовы места для дислокации подобных систем.

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