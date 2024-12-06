В Совфеде задали вопрос захотевшему добиться победы Киева европейскому политику

Член Совфеда Алексей Пушков задал вопрос захотевшему добиться «победы Киева» главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, за счет чего тот хочет достичь этого результата. Пост с этим вопросом сенатор Пушков опубликовал в своем Telegram-канале.
Пушков также спросил европейского политика, почему Украина может выиграть в конфликте, если для всех очевидно, что Киев уже проигрывает.
«Соотношение сил явно не в ее (Украины) пользу. Но так далеко мысль министра не идет. Такие политики, а ими полна Европа, привыкли мыслить только лозунгами — дальше программа, заложенная в их мозгу, сбивается», — раскритиковал Эйде Пушков.
Сенатор добавил, что, по его мнению, таким политикам следует вживлять искусственный интеллект, и тогда, возможно, они будут перепрограммированы.
Как сообщалось ранее, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде своим заявлением о помощи Украине отреагировал на выступление Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.