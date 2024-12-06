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12:31, 6 декабря 2024Россия

В Совфеде задали вопрос захотевшему добиться победы Киева европейскому политику

Пушков спросил главу МИД Норвегии Эйде, за счет чего Киев может добиться победы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Член Совфеда Алексей Пушков задал вопрос захотевшему добиться «победы Киева» главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, за счет чего тот хочет достичь этого результата. Пост с этим вопросом сенатор Пушков опубликовал в своем Telegram-канале.

Пушков также спросил европейского политика, почему Украина может выиграть в конфликте, если для всех очевидно, что Киев уже проигрывает.

«Соотношение сил явно не в ее (Украины) пользу. Но так далеко мысль министра не идет. Такие политики, а ими полна Европа, привыкли мыслить только лозунгами — дальше программа, заложенная в их мозгу, сбивается», — раскритиковал Эйде Пушков.

Сенатор добавил, что, по его мнению, таким политикам следует вживлять искусственный интеллект, и тогда, возможно, они будут перепрограммированы.

Как сообщалось ранее, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде своим заявлением о помощи Украине отреагировал на выступление Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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