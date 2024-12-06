На Западе отреагировали на выступление Лаврова призывом помочь Украине

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде отреагировал на выступление Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) призывом помочь Киеву победить в конфликте с РФ. Его слова опубликованы в заявлении на официальном сайте норвежского правительства.
«Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и принципы, которые мы все разделяем», — заявил дипломат.
Эйде также обвинил Москву в неуважении территориальной целостности других стран и добавил, что «никто никого не обманет».
Ранее Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что на саммитах от него убегают европейцы. По словам российского дипломата, они ведут себя «как дети», являясь при этом взрослыми людьми. В этом же интервью глава МИД России заявил, что Москва готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы после запуска «Орешника».