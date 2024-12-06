На Западе отреагировали на выступление Лаврова призывом помочь Украине

В МИД Норвегии призвали обеспечить победу Украины после речи Лаврова на ОБСЕ

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде отреагировал на выступление Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) призывом помочь Киеву победить в конфликте с РФ. Его слова опубликованы в заявлении на официальном сайте норвежского правительства.

«Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и принципы, которые мы все разделяем», — заявил дипломат.

Эйде также обвинил Москву в неуважении территориальной целостности других стран и добавил, что «никто никого не обманет».

Ранее Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что на саммитах от него убегают европейцы. По словам российского дипломата, они ведут себя «как дети», являясь при этом взрослыми людьми. В этом же интервью глава МИД России заявил, что Москва готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы после запуска «Орешника».