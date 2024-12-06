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14:49, 6 декабря 2024Мир

В США объяснили важность интервью Лаврова Карлсону

Шрайвер: интервью Лаврова Карлсону раскрыло причины международного кризиса
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону нужно посмотреть всем, кто хочет узнать причины надвигающегося международного кризиса. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своем аккаунте в социальной сети X.

«Для тех, кто действительно хочет получить информацию о надвигающемся опасном международном кризисе, это интервью является важными 80 минутами вашего драгоценного времени», — отметил военный аналитик.

Ранее известный американский журналист приехал в Москву и взял интервью у главы российского МИД. Главной темой беседы, что продлилась практически полтора часа, стало отсутствие диалога Москвы и Вашингтона и «угрозы обмена ядерными ударами» в случае максимальной эскалации конфликта России и Запада.

Кроме того, Лавров заявил, что предоставление Киеву дальнобойного тактического ракетного оружия и разрешение на его использование для ударов по территории России «сулит масштабной эскалацией гибридного конфликта», при этом сам Запад «не понимает всех рисков» и нацелен лишь на захват контроля над ресурсами и территорией Украины.

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