Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону нужно посмотреть всем, кто хочет узнать причины надвигающегося международного кризиса. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своем аккаунте в социальной сети X.
«Для тех, кто действительно хочет получить информацию о надвигающемся опасном международном кризисе, это интервью является важными 80 минутами вашего драгоценного времени», — отметил военный аналитик.
Ранее известный американский журналист приехал в Москву и взял интервью у главы российского МИД. Главной темой беседы, что продлилась практически полтора часа, стало отсутствие диалога Москвы и Вашингтона и «угрозы обмена ядерными ударами» в случае максимальной эскалации конфликта России и Запада.
Кроме того, Лавров заявил, что предоставление Киеву дальнобойного тактического ракетного оружия и разрешение на его использование для ударов по территории России «сулит масштабной эскалацией гибридного конфликта», при этом сам Запад «не понимает всех рисков» и нацелен лишь на захват контроля над ресурсами и территорией Украины.