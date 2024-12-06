Шрайвер: интервью Лаврова Карлсону раскрыло причины международного кризиса

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону нужно посмотреть всем, кто хочет узнать причины надвигающегося международного кризиса. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своем аккаунте в социальной сети X.

«Для тех, кто действительно хочет получить информацию о надвигающемся опасном международном кризисе, это интервью является важными 80 минутами вашего драгоценного времени», — отметил военный аналитик.

Ранее известный американский журналист приехал в Москву и взял интервью у главы российского МИД. Главной темой беседы, что продлилась практически полтора часа, стало отсутствие диалога Москвы и Вашингтона и «угрозы обмена ядерными ударами» в случае максимальной эскалации конфликта России и Запада.

Кроме того, Лавров заявил, что предоставление Киеву дальнобойного тактического ракетного оружия и разрешение на его использование для ударов по территории России «сулит масштабной эскалацией гибридного конфликта», при этом сам Запад «не понимает всех рисков» и нацелен лишь на захват контроля над ресурсами и территорией Украины.