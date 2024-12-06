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04:00, 6 декабря 2024Мир

В США предъявили обвинения проникшей в самолет без билета россиянке

В США предъявили обвинение россиянке, незаконно прилетевшей в Париж из Нью-Йорка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В США арестовали и предъявили обвинения россиянке Светлане Дали, которая незаконно проникла на борт самолета, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Париж, и долетела до французской столицы сообщает ABC News.

«Россиянке, обвиняемой в проникновении на рейс авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, предъявлены обвинения в сознательном и преднамеренном скрытном проникновении на борт самолета», — отмечает телеканал.

Уточняется, что суд вынес временное постановление о задержании женщины до 6 декабря, чтобы она могла попытаться получить залог. По словам россиянки, она сознательно избегала сотрудников службы безопасности и авиакомпании, чтобы совершить перелет без билета.

Ранее появилось видео, сделанное на обратном рейсе, на котором Светлану Дали должны были отправить в Нью-Йорк. Она кричала и просила предоставить ей убежище «от США». Из-за агрессивного поведения ее вывели из самолета.

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