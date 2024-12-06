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16:28, 6 декабря 2024Мир

В США признали Трампа фактическим правителем

NBC News: Трамп фактически уже управляет США, не вступив в должность президента
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп фактически уже управляет США и участвует во внутренней и внешней политике, еще не вступив в должность. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

«На данный момент Трамп уже фактически управляет всем, хотя еще не стал президентом», — заявил один из бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома времен первого срока Трампа на анонимной основе.

Собеседник канала добавил, что избранный американский лидер «не собирается следовать правилам, которые считает глупыми», если это помогает решать проблемы. В качестве примером подобного подхода приводятся угрозы ввести тарифы против Мексики и Канады, а также предупреждение в адрес палестинского радикального движения ХАМАС о «высокой цене» в случае отказа от освобождения израильских заложников до инаугурации Трампа.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что избранный президент США анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной.

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