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23:35, 6 декабря 2024Мир

В США раскрыли причину несогласования нового пакета санкций ЕС против России

Politico: ЕС не согласовал новый пакет санкций из-за Латвии и Литвы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Новый пакет санкций против России не был согласован Европейским союзом (ЕС) из-за позиции Латвии и Литвы. Соответствующую информацию источники раскрыли изданию Politico.

Представителей Риги и Вильнюса не устроило то, что в новом пакете не предусматривалось прекращение действия меры, которая давала возможность западным компаниям продолжать работать в РФ. Действие этого послабления, по данным газеты, с декабря 2022 года продлевалось три раза.

«Переговорщики ЕС в пятницу не смогли окончательно согласовать новые ограничения на компании и нефтяные танкеры. Задержка произошла по причине того, что две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет, потому что он также продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России несмотря на санкции», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что ЕС и США обсуждают возможность смягчения санкций против Газпромбанка. Процесс начался после того, как европейские правительство и компании заговорили о том, что санкции угрожают безопасности поставок в регионе.

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