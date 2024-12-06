SC: своими действиями Запад приводит к решениям, приближающим ядерный конфликт

Решения и действия Запада относительно российско-украинского конфликта приближают мир к ядерному противостоянию. Такое мнение выразил журналист Хосе Гулао в материале для издания Strategic Culture из США.

Журналист указал, что разрешение наносить удары ракетами ATACMS американского производства по территории России, данное президентом США Джо Байденом Киеву, является признаком отчаяния НАТО и остального западного мира. Как подчеркнул автор материала, из-за этого решения Североатлантический альянс оказался вовлеченным в прямой конфликт с Россией.

Гулао считает, что подобные действия приближают мир к ядерной войне и «ставят под сомнение существование восьми миллиардов человек». «Запад путает сдержанность Путина в принятии крайних мер с блефом. Результатом такой неосмотрительности может стать разрушительная ядерная война, которая уже близка как никогда», — поделился своими опасениями журналист.

Ранее американский журнал The American Conservative заявил о бесполезности ударов по России дальнобойными ракетами. По мнению издания, это не повлияет на ход российско-украинского конфликта, так как Москва уже одержала победу.