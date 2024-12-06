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14:54, 6 декабря 2024Мир

В США заявили о непригодности западных ракет для атак на Крымский мост

Генерал США в отставке Ходжес: Taurus и ATACMS не могут разрушить Крымский мост
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Markiyan Lyseiko / Globallookpress.com

Американские дальнобойные ракеты ATACMS и немецкие крылатые ракеты Taurus непригодны для атак на Крымский мост, так как не способны разрушить его. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес, его слова передает немецкий журнал Focus.

«Ходжес не считает, что для этой цели подойдут ракеты малой дальности ATACMS, поставляемые США, или крылатые ракеты Taurus», — утверждается в публикации.

Генерал в отставке добавил, что западные ракеты «могут пробить дыру в мосту, но этого будет недостаточно» для его разрушения. По его словам, Taurus и ATACMS не предназначены для разрушения мостов. Кроме того, Крымский мост состоит из большого количества стали и бетона, в связи с чем потребуются множество взрывчатых веществ и неоднократные атаки, чтобы нанести ему серьезный ущерб.

Ходжес также сообщил, что власти Украины хотят разрушить Крымский мост и уже ведут работу над планом диверсии.

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