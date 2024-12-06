В США заявили о превосходстве России в сфере вооружений

Аналитик Слашер: техническое превосходство России в сфере вооружений неоспоримо

Техническое превосходство России в сфере вооружений неоспоримо. Москва потратила десятилетия на создание систем, которые используют асимметрию с силами НАТО. Об этом заявил американский эксперт по разведке и генеральный директор BT Consulting LLC Ли Слашер в соцсети Х.

По словам аналитика, в перспективе Россия может использовать данные вооружения в потенциальном прямом столкновении с Североатлантическим альянсом. «Лучшая РЭБ, лучшая ПВО, лучшее гиперзвуковое (и оружие непрямой стрельбы в целом)», — перечислил Слашер, отметив, что Москва провела на Украине ограниченную кампанию, потому что бережет «свои самые эффективные системы для потенциальной войны с Западом».

По мнению эксперта, предположение о способности Военно-воздушных сил США противопоставить что-либо «России с ее уровнем вооружения» наивно.

Ранее стало известно, что США и НАТО наблюдали за совместными учениями Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в восточной части Средиземного моря, во время которых были запущены высокоточные ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Отмечается, что показанная ракета «Циркон» выглядит не так, как экспериментальная ракета X-51 Waverider Военно-воздушных сил (ВВС) США. По его словам, она больше напоминает демонстратор экспериментальной гиперзвуковой ракеты HyFly. Ньюдик пришел к выводу, что «Циркон» имеет схожие с ракетой «Оникс» размеры и общую пусковую установку.