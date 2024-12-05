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18:42, 5 декабря 2024Наука и техника

США и НАТО получили разведданные о самом секретном российском оружии. Что им известно о «Цирконе»?

США и НАТО при наблюдении за пуском ракеты «Циркон» получили данные об оружии РФ
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

США и НАТО наблюдали за совместными учениями Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в восточной части Средиземного моря, во время которых были запущены высокоточные ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом рассказал обозреватель американского журнала TWZ Томас Ньюдик.

«Несомненно, различные силы США и НАТО внимательно следили за этими учениями и, вероятно, получили много новых высококачественных разведданных о "Цирконе" и других системах», — говорится в публикации журналиста.

Автор отметил, что показанная ракета «Циркон» выглядит не так, как экспериментальная ракета X-51 Waverider Военно-воздушных сил (ВВС) США. По его словам, она больше напоминает демонстратор экспериментальной гиперзвуковой ракеты HyFly. Ньюдик пришел к выводу, что «Циркон» имеет схожие с ракетой «Оникс» размеры и общую пусковую установку.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

«Циркон» впервые был показан в деталях

ВМФ и ВКС России в рамках учений провели пуски высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря. Об этом 3 декабря сообщило Минобороны России. Кроме того, оборонное ведомство опубликовало видео ракетных пусков. «Циркон» впервые был показан в деталях.

В частности, на заснятых кадрах виден прикрывающий носовую часть ракеты цилиндрический кожух, который, вероятно, защищает ее «от внешних повреждений и любопытных глаз». Стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» осуществили фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко».

Пуск крылатой ракеты «Калибр» выполнила подлодка «Новороссийск». Стрельбу ракетой «Оникс» осуществил с побережья моря комплекс «Бастион». Также в учениях были задействованы истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

В Минобороны отметили, что все запущенные ракеты успешно поразили назначенные учебные цели. Учения прошли под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов в России

В конце ноября президент России Владимир Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов. С таким заявлением он выступил на саммите ОДКБ в Астане.

Мы видим, что главари киевского режима прячут у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире

Владимир Путинпрезидент России

По словам российского лидера, производство этого вооружения в России наращивается, «идет полным ходом». «В нашем меню этого класса продуктов в ближайшем будущем могут появиться и другие. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», — заключил он.

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