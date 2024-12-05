Стало известно о получении США и НАТО разведданных о российском «Цирконе»

TWZ: США и НАТО, наблюдая за пуском ракеты «Циркон», получили новые разведданные

США и НАТО наблюдали за совместными учениями Военно-морского флота (ВМС) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в восточной части Средиземного моря, в ходе которых были запущены высокоточные ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом стало известно обозревателю американского журнала TWZ Томасу Ньюдику.

«Несомненно, различные силы США и НАТО также внимательно следили за этими учениями и, вероятно, получили много новых высококачественных разведданных о "Цирконе" и других системах», — говорится в публикации.

Там отмечается, в частности, что показанная на кадрах Минобороны России ракета «Циркон» выглядит не так, как экспериментальная ракета X-51 Waverider Военно-воздушных сил (ВВС) США, больше напоминая демонстратор экспериментальной гиперзвуковой ракеты HyFly. В TWZ приходят к выводу, что «Циркон» имеет схожие с ракетой «Оникс» размеры и общую пусковую установку.

«Во многих отношениях "Циркон" остается загадочным оружием, точные подробности принципа его работы и эффективности до сих пор не подтверждены», — заключает Ньюдик.

Ранее Минобороны России сообщило о ракетных пусках высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, проведенных в рамках учений. Также военное ведомство опубликовало соответствующее видео ракетных пусков.

Тогда же «Российская газета» заметила, что на продемонстрированных кадрах «Циркон» впервые был показан в деталях.