Россия запустила ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс» в Средиземном море

Минобороны России: проведены пуски ракет «Циркон» в Средиземном море

Военно-морским флотом (ВМФ) и Воздушно-космическими силами (ВКС) России в рамках учений проведены пуски высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря. Об этом в Telegram сообщило Минобороны России. Соответствующее видео учений военное ведомство опубликовало там же.

Стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» осуществили фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко». Пуск крылатой ракеты «Калибр» выполнила подлодка «Новороссийск». Стрельбу ракетой «Оникс» осуществил с побережья моря комплекс «Бастион».

Также в учениях были задействованы истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

По данным Минобороны, все запущенные ракеты успешно поразили назначенные учебные цели. Мероприятие было проведено под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева.

Ранее Минобороны Японии заявило о якобы появлении подлодки России у острова Йонагуни, который входит в префектуру Окинава и оспариваемую Китаем группу островов в Восточно-Китайском море.