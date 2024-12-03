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17:40, 3 декабря 2024Наука и техника

Россия запустила ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс» в Средиземном море

Минобороны России: проведены пуски ракет «Циркон» в Средиземном море
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетМинобороны

Военно-морским флотом (ВМФ) и Воздушно-космическими силами (ВКС) России в рамках учений проведены пуски высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря. Об этом в Telegram сообщило Минобороны России. Соответствующее видео учений военное ведомство опубликовало там же.

Стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» осуществили фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко». Пуск крылатой ракеты «Калибр» выполнила подлодка «Новороссийск». Стрельбу ракетой «Оникс» осуществил с побережья моря комплекс «Бастион».

Также в учениях были задействованы истребители МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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По данным Минобороны, все запущенные ракеты успешно поразили назначенные учебные цели. Мероприятие было проведено под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева.

Ранее Минобороны Японии заявило о якобы появлении подлодки России у острова Йонагуни, который входит в префектуру Окинава и оспариваемую Китаем группу островов в Восточно-Китайском море.

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