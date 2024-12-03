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15:15, 3 декабря 2024Мир

В Минобороны Японии заявили о якобы появлении российской подлодки в новом регионе

Минобороны Японии заявило о якобы появлении подлодки России у острова Йонагуни
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Минобороны Японии заявило о якобы появлении подлодки России у острова Йонагуни, который входит в префектуру Окинава и оспариваемую Китаем группу островов в Восточно-Китайском море. Об этом пишет агентство Reuters.

«Спасательное судно российского ВМФ и подводная лодка направлялись на северо-восток в водах примерно в 50 километрах к югу от острова Йонагуни, в юго-западной префектуре Окинава на японском побережье», — сказали в ведомстве. По их словам, якобы совершенное плавание стало первым подобным географическим маршрутом для России.

26 сентября эсминец японских cил самообороны Sazanami впервые провел патрулирование в Тайваньском проливе. Эти меры призваны послать Китаю сигнал о неприемлемости попыток ограничения судоходства в акватории и нарушения японского воздушного пространства. В то же время через Тайваньский пролив также прошли военные корабли Австралии и Новой Зеландии, которые позднее примут участие в совместных учениях с японскими моряками в Южно-Китайском море.

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