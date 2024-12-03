Российский гиперзвуковой «Циркон» впервые показали в деталях

РГ: Минобороны России впервые детально показало гиперзвуковую ракету «Циркон»

Минобороны России впервые в деталях показало гиперзвуковую ракету «Циркон». На данное обстоятельство обратила внимание «Российская газета» (РГ).

Издание проанализировало раскадровку ролика про учения в Средиземном море, недавно опубликованного российским военным ведомством. На заснятых кадрах газета заметила, в частности, прикрывающий носовую часть «Циркона» цилиндрический кожух, который, вероятно, защищает ракету «от внешних повреждений и любопытных глаз». Также издание обратило внимание на разгонный блок ракеты в ее носовой части, который на стоп-кадре «получился смазанным».

Ранее Минобороны России опубликовало видео с учениями Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, в ходе которых были проведены пуски высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря.

Стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» осуществили фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко».