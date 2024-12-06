В Турции исключили вторжение боевиков в Дамаск

Россия не даст дойти до столицы Сирии Домаска группировкам боевиков. Об этом РИА Новости заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
По мнению аналитика, Москва внимательно следит за происходящим в республике и «не допустит, чтобы ситуация дошла до такой точки». Бёгюрджю также предположил, что события в стране спровоцируют новые волны миграции в Турцию.
Ранее директор Центра исследований Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Лэндис заявил, что боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), вероятно, даже не ожидали прорыва в Алеппо, однако теперь продвигаются вперед и надеются дойти до Дамаска. По его словам, проблема для президента Сирии Башара Асада состоит в том, что ни Россия, которая наносит авиаудары по повстанцам, ни Иран на самом деле не в состоянии прийти ему на помощь.
6 декабря агентство Anadolu сообщило, что террористические группировки начали заходить в город Хомс одноименной провинции, открывающей путь к столице Сирии Дамаску. По данным источников, террористы начали заходить в населенный пункт с запада через район Ваир, в то время, как другие отряды боевиков находятся на расстоянии трех километров от севера города.