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09:33, 6 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали про причины высокого уровня дезертирства

Bloomberg: в ВСУ рассказали о дезертирстве из-за усталости
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощены, поэтому они прибегают к самовольному оставлению части. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинского военного Александра Гринчука.

Издание отмечает, что Киев стремится избежать массового призыва, который может подорвать экономику и дестабилизировать уставшее от войны население. В результате некоторые войска находятся на передовой без возможности передохнуть, а новых военных для их замены не хватает. Также сообщается, что хотя президент Украины Владимир Зеленский осознает эту проблему, он отказался устанавливать крайний срок для увольнения военнослужащих.

Вследствие этого уставшие от военных действий солдаты задумываются, зачем им рисковать своими жизнями, когда миллионы мужчин, многие из которых моложе, не служат. Для них дезертирство становится единственной передышкой и шансом восстановить силы, чтобы заняться своей семейной жизнью.

«Усталость играет свою роль. Или есть личные обстоятельства, например, когда жена солдата рожает. Или потому что больше некому возглавить взвод, а командир не предоставил отпуск», — сказал Гринчук.

Ранее пленный солдат ВСУ Владимир Кит рассказал, что на его глазах четыре из 17 человек дезертировали с поля боя. Он заключил, что дезертирство в рядах ВСУ является повсеместным явлением.

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