Вернувшийся с СВО ефрейтор под кокаином и водкой уснул за рулем и унес две жизни

Суд дал 9 лет ефрейтору СВО за совершение под кокаином и водкой ДТП с 2 жертвами

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы ефрейтора Дмитрия Пламадялы, совершившего в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ДТП с двумя жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения с летальным исходом. Его отправят отбывать срок в колонию-поселение. Осужденный должен возместить ущерб матери потерпевшего в размере 2 миллионов рублей. При назначении наказания суд учел, что ефрейтор участвовал в боевых действиях и желает продолжать службу в зоне специальной военной операции (СВО).

Из материалов дела следует, 30 июля Пламадяла по предложению знакомого употребил дома кокаин. На следующий день он вернулся в военный городок, где приступил к обязанностям дежурного на КПП. Во время смены он поссорился с подругой, а затем выпил граненный стакан водки. Вместо сна ночью 1 августа ефрейтор рванул на автомобиле Ford Mondeo к девушке, чтобы поговорить. В районе 33-го километра кольцевой автодороги Пламадяла уснул за рулем во время движения со скоростью 120 километров в час.

Его машина въехала во впереди движущееся такси Volkswagen Polo, водитель которого от сильного удара потерял сознание, а двое его пассажиров, возвращавшихся с концерта, получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

26 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге участник СВО, находящийся в отпуске после ранения, на новом Porsche Cayenn с эмблемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» устроил гонки с полицией.