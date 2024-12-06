Власти Украины досрочно превысили расходы госбюджета

Расходы госбюджета Украины в январе-ноябре превысили годовой план на 2024 год

Расходы бюджета Украины в долларовом эквиваленте составили по итогам января-ноября 2024 года 90,7 миллиарда против запланированных в документе на весь год 90,2 миллиарда. Об этом со ссылкой на материалы Минфина страны сообщает ТАСС.

Таким образом, лимит государственных трат был превышен властями досрочно.

При этом отмечается, что в статистике ведомства учтены дополнительные поступления в результате повышения налогов, а сведение бюджета произведут за счет специального фонда, формирующегося в том числе с использованием международных грантов и расходующегося целевым образом, в связи с чем дополнительных изменений для этого не потребуется.

Показатели доходов бюджета за 11 месяцев 2024-го также превысили плановые — 64 миллиарда долларов против ожидавшихся 46 миллиардов — что объяснили высоким объемом финансовой помощи из-за рубежа.

Ранее бюджетный дефицит Украины назвали самым большим в мире. По словам члена бюджетного комитета Верховной Рады Павла Фролова, разрыв между доходами и расходами Украины в 40 миллиардов долларов покрывают страны Запада. Также в один день с подписанием закона о бюджете страны на 2025 год Владимир Зеленский утвердил повышение налогов, предусматривающее, в частности, резкий рост ставки военного сбора с 1,5 до 5 процентов, которое не коснется только силовиков.

