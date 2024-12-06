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15:53, 6 декабря 2024Ценности

Внешность 50-летнего Робби Уильямса на новых фото раскритиковали в сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Manuel Pinilla Cruces / Globallookpress.com

Внешность бывшего участника группы Take That британского певца Робби Уильямса на новых фото раскритиковали в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

50-летний исполнитель посетил премьеру фильма Better Man, основанного на его биографии. Артист позировал на красной дорожке в белой майке бренда Versace, черном пиджаке, украшенном стразами, и классических брюках в тон. Также он сделал укладку с зачесанными наверх волосами.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «Эта прическа ему не идет. Думаю, она сильно старит», «Выглядит на 60», «Робби слишком себя любит. Не знаю, в чем его привлекательность, в лучшем случае он посредственный», — заявили юзеры.

В ноябре 2023 года Робби Уильямс показал фигуру в нижнем белье.

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