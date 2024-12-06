Врач раскрыл секрет моложавой внешности 55-летней Мэрайи Кэри

Дерматолог Галадари: Мэрайя Кэри прибегает к ботоксу для поддержания молодости

Дерматолог Хассан Галадари раскрыл секрет моложавой внешности американской певицы Мэрайи Кэри. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По мнению врача, 55-летняя знаменитость регулярно обращается к косметологам, поскольку ее кожа выглядит безупречно. «Вполне, вероятно, что она часто делает инъекции ботокса, чтобы смягчить морщины вокруг глаз и на лбу», — уточнил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на гладкость кожи на лице звезды. Галадари считает, что она прибегала к процедуре, в которой используются радиочастотные микроиглы для подтяжки, уплотнения, контурирования и поддержания молодости кожи. «Мэрайя также может делать процедуры лазерной шлифовки и регулярные пилинги, чтобы контролировать пигментацию и поддерживать здоровый и сияющий цвет лица», — добавил специалист.

В заключение собеседник портала также отметил внешний вид губ исполнительницы. «Ее полные губы говорят о том, что она увеличивает их с помощью филлеров, добавляя им объем и сохраняя идеально четкий контур», — объяснил он.

В ноябре прошлого года Мэрайя Кэри снялась в откровенных нарядах для рекламы бренда нижнего белья Victoria’s Secret.