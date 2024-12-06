Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:31, 6 декабря 2024Ценности

Врач раскрыл секрет моложавой внешности 55-летней Мэрайи Кэри

Дерматолог Галадари: Мэрайя Кэри прибегает к ботоксу для поддержания молодости
Мария Винар
Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дерматолог Хассан Галадари раскрыл секрет моложавой внешности американской певицы Мэрайи Кэри. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По мнению врача, 55-летняя знаменитость регулярно обращается к косметологам, поскольку ее кожа выглядит безупречно. «Вполне, вероятно, что она часто делает инъекции ботокса, чтобы смягчить морщины вокруг глаз и на лбу», — уточнил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на гладкость кожи на лице звезды. Галадари считает, что она прибегала к процедуре, в которой используются радиочастотные микроиглы для подтяжки, уплотнения, контурирования и поддержания молодости кожи. «Мэрайя также может делать процедуры лазерной шлифовки и регулярные пилинги, чтобы контролировать пигментацию и поддерживать здоровый и сияющий цвет лица», — добавил специалист.

В заключение собеседник портала также отметил внешний вид губ исполнительницы. «Ее полные губы говорят о том, что она увеличивает их с помощью филлеров, добавляя им объем и сохраняя идеально четкий контур», — объяснил он.

В ноябре прошлого года Мэрайя Кэри снялась в откровенных нарядах для рекламы бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об обострении конфликта на Украине по одной причине

      Лукашенко рассказал о беспрецедентном уровне союзничества России и Белоруссии

      Россиянам рассказали о выгодных для инвестиций видах апартаментов

      Грузинский игрок РПЛ рассказал об отношении к России

      Дрон с ногами получил преимущество на взлете

      В Банке России анонсировали превышение официального прогноза инфляции

      Число самозанятых в России подсчитали

      Похитители украли известного комика и дали ему денег для возвращения домой

      Известная актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал

      Россиянам массово потребовался ремонт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше