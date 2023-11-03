54-летняя Мэрайя Кэри снялась в нижнем белье для рекламы Victoria’s Secret

Американская певица Мэрайя Кэри снялась в откровенных нарядах для рекламы бренда нижнего белья Victoria’s Secret. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На одном из кадров 54-летняя исполнительница сидела на диване в распахнутом атласном халате красного цвета. При этом она надела кружевной бюстгальтер на косточках и с высокой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине) ему в тон.

Кроме того, звезда примерила облегающее мини-платье на бретелях в сочетании с белым меховым боа и остроносыми туфлями на шпильках, а также корсет и юбку с разрезом до бедра. Каждый из образов знаменитость дополнила серьгами и колье.

Известно, что автором съемки выступил американский фотограф и режиссер Итан Джеймс Грин. В свою очередь, за стиль отвечали ювелирный дизайнер Вильфредо Росадо и Габриэлла Карефа-Джонсон.

Ранее в ноябре американская исполнительница Кристина Агилера снялась в образе певицы Шер на Хеллоуин и восхитила фанатов. На размещенном видео 42-летняя исполнительница предстала перед камерой в кожаном боди, оформленном цепями, глубоким декольте и двумя широкими ремнями. Ее внешний вид дополнили колготки в сетку и остроносые туфли на шпильке.