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01:52, 1 ноября 2023Ценности

42-летняя Кристина Агилера снялась в кожаном боди и цепях

Кадр: @xtina

Американская исполнительница Кристина Агилера снялась в образе певицы Шер на Хеллоуин и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 42-летняя исполнительница предстала перед камерой в кожаном боди, оформленном цепями, глубоким декольте и двумя широкими ремнями. Ее внешний вид дополнили колготки в сетку и остроносые туфли на шпильке. Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes и оформили тонкие брови. Стилисты, в свою очередь, надели на нее парик и уложили его пряди в мелкие кудри.

Поклонники оценили преображение артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Икона», «Невероятная красотка», «Божественное тело», «Невероятная фигура. Завидую», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее Кристина Агилера также снялась в откровенном наряде для рекламы собственного шоу в Лас-Вегасе, США. Тогда исполнительница показала фигуру в черном корсетном боди с чашками и без бретелей, которое обнажало часть ее груди.

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      Мария Винар
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