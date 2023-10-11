42-летняя Кристина Агилера снялась в откровенном боди

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном наряде для рекламы собственного шоу в Лас-Вегасе, США. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном корсетном боди с чашками и без бретелей, которое обнажало часть груди звезды и подчеркивало ее талию. Образ знаменитости дополняли остроносые туфли с блестками и ожерелье с подвеской.

Кроме того, звезда сделала контрастный макияж, накрасив веки черными тенями и подчеркнув губы темным карандашом, а также прическу с эффектом мокрых волос.

Ранее папарацци сняли американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес на прогулке в Лос-Анджелесе, США, и пользователи сети сравнили ее с автомехаником из-за наряда. 54-летняя звезда прошлась по улице в мешковатом джинсовом комбинезоне с рукавами до локтей, который она сочетала с ботинками марки Timberlands с рифленой подошвой.