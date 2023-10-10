Дженнифер Лопес сравнили с автомехаником в сети из-за ее наряда на прогулке

Папарацци сняли американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес на прогулке в Лос-Анджелесе, США, и пользователи сети сравнили ее с автомехаником из-за наряда. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

54-летняя звезда прошлась по улице в мешковатом джинсовом комбинезоне с рукавами до локтей, который она сочетала с ботинками марки Timberlands с рифленой подошвой. Также знаменитость дополнила образ золотистыми украшениями и коричневой сумкой собственного бренда JLo.

Фото: Juliano / X17online.Com / Legion-media.ru

Читатели оценили внешний вид артистки под публикацией. «Она сейчас занимается ремонтом автомобилей?», «Это, безусловно, самый непривлекательный наряд, который я когда-либо видел», «Подрабатывает механиком», «Выглядит ужасно в этой отвратительной одежде», «Напоминает автомойщика», «Мне нравится Дженнифер Лопес, но этот комбинезон автомеханика ей совсем не идет», — заявили юзеры.

В августе Дженнифер Лопес заметили в спортивном зале с сумкой за миллионы рублей. 54-летняя знаменитость отправилась на тренировку с сумкой Hermes Birkin Himalayan из крокодиловой кожи в бежевых оттенках. Известно, что данная модель является одной из самых редких и дорогих в мире, в связи с чем ее стоимость на рынке перепродажи может достигать 200 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей).