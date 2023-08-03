Дженнифер Лопес заметили в спортзале с сумкой за 18 миллионов рублей

Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес заметили в спортивном зале с сумкой за миллионы рублей. Соответствующие кадры публикует Page Six.

54-летняя знаменитость отправилась на тренировку с сумкой Hermes Birkin Himalayan из крокодиловой кожи в бежевых оттенках. Известно, что данная модель является одной из самых редких и дорогих в мире, в связи с чем ее стоимость на рынке перепродажи может достигать 200 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей).

Среди прочего исполнительница надела укороченный свитшот и лосины бренда Niyama за 92 доллара (8541 рубль). В качестве обуви она предпочла кроссовки белого цвета, а волосы Лопес собрала в высокий хвост. Из аксессуаров на ней были массивные серьги-кольца.

В июле Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе в честь своего 54-летия. Артистка опубликовала фото, на которых она запечатлена в сверкающем платье и черном бикини, оформленном бело-зеленым принтом. При этом ее внешний вид дополнили массивные серьги и браслеты, шляпа в тон купальнику, а также чокер на шее в виде цепи и подвеска с ключом.