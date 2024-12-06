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08:33, 6 декабря 2024Бывший СССР

ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области

Лебедев: ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в Черниговской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Город Корюковка в Черниговской области получил прилёт на северо-восточной окраине по месту дислокации», — рассказал подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе по расположению «каких-то серьезных» формирований ВСУ в населенном пункте в 55 километрах от границы с Брянской областью. По его словам, после удара на место выехало не менее восьми машин «скорой помощи».

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС России в направлении аэродрома Борисполь в Киевской области. Он также указал на мощную детонацию после взрыва.

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