ВС России ударили по расположению ВСУ в Черниговской области

Лебедев: ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Город Корюковка в Черниговской области получил прилёт на северо-восточной окраине по месту дислокации», — рассказал подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе по расположению «каких-то серьезных» формирований ВСУ в населенном пункте в 55 километрах от границы с Брянской областью. По его словам, после удара на место выехало не менее восьми машин «скорой помощи».

Ранее Лебедев сообщил об ударе ВС России в направлении аэродрома Борисполь в Киевской области. Он также указал на мощную детонацию после взрыва.