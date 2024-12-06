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11:32, 6 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по пункту гумпомощи в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по пункту гумпомощи в Алешках, жертвами стали три человека
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области, жертвами стали три человека. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Этот акт агрессии, приведший к трагическим последствиям, был направлен исключительно на мирное население», — подчеркнул губернатор.

Как сообщается, ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по гражданскому объекту. Жертвами удара БПЛА стали три человека, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее житель Воронежской области получил ранение при атаке беспилотников ВСУ. После удара БПЛА ВСУ произошло возгорание, которое уже успели ликвидировать.

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