Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 6 декабря 2024Россия

Житель Воронежской области получил ранение при атаке беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор Гусев: один человек ранен при атаке украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Один человек получил ранение при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

У жителя области оказалось ранение небольшой тяжести. Гусев добавил, что после удара БПЛА ВСУ произошло возгорание, которое уже успели ликвидировать. «Других повреждений на земле нет», — подытожил Гусев.

Через 15 минут после публикации чиновник сообщил, что в регионе объявлен отбой опасности атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что в Горянке Курской области беспилотник ВСУ ударил по легковой машине, в результате чего пострадал мирный житель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Политолог назвал плюс от назначения Хинштейна врио губернатора Курской области

      Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одного уголовное дело

      Первый корабль ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

      Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше