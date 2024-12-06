Житель Воронежской области получил ранение при атаке беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор Гусев: один человек ранен при атаке украинских БПЛА

Один человек получил ранение при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

У жителя области оказалось ранение небольшой тяжести. Гусев добавил, что после удара БПЛА ВСУ произошло возгорание, которое уже успели ликвидировать. «Других повреждений на земле нет», — подытожил Гусев.

Через 15 минут после публикации чиновник сообщил, что в регионе объявлен отбой опасности атаки беспилотников.

Ранее стало известно, что в Горянке Курской области беспилотник ВСУ ударил по легковой машине, в результате чего пострадал мирный житель.