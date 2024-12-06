В Госдуме назвали химатаку украинских войск на Курскую область изуверством

Депутат Госдумы Шеремет: химатака ВСУ на Курскую область является изуверством

Химическая атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является изуверством и бесчеловечным актом. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

Он назвал действия украинских войск «международным преступлением против мирных жителей». По мнению политика, ответственность за него должен понести лично украинский президент Владимир Зеленский.

«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов», — подчеркнул он.

12 августа стало известно, что ВСУ применили химическое оружие в Курской области. Они обстреляли людей кассетными боеприпасами с запрещенными отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек.