Wildberries допустил снятие с продажи «освежителей для мозга»

Wildberries допустил снятие с продажи популярных у детей аромаингаляторов

Компания Wildberries допустила снятие с продаж аромаингаляторов, ставших популярными среди детей. Об этом пишет РБК.

Речь идет об ингаляторах для носа, которые подростки окрестили как «освежители для мозга», с эфирными маслами. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев объяснил, что дети «скупают аромаингаляторы и кайфуют». Он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав модного аксессуара.

Представитель Wildberries рассказал изданию, что площадка всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам.

Ранее аналитики Wildberries заметили новый тренд — квадроберов активно вытесняют лапкеры — любители игрушек «лапки-сквиш», чьи продажи бьют все рекорды. Эти мягкие, эластичные предметы стали настоящим хитом среди товаров для снятия стресса и расслабления.