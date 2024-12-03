Лапкеры пришли на смену квадроберам

Wildberries рассказал о популярности товаров для лапкеров

Аналитики Wildberries заметили новый тренд — квадроберов активно вытесняют любители игрушек «лапки-сквиш», чьи продажи бьют все рекорды. Эти мягкие, эластичные предметы стали настоящим хитом среди товаров для снятия стресса и расслабления.

Анализ продаж товаров для лапкеров на Wildberries показал, что тренд зародился в ноябре 2023 года, когда на маркетплейсе купили первую тысячу таких игрушек. При этом до мая 2024 года значительного роста продаж зафиксировано не было, зато с апреля по июнь текущего года продажи лапок выросли на 212 процентов.

Далее рост продаж только ускорился: с июня по август он превысил 350 процентов, а с августа по октябрь — продажи утроились. При этом средний чек за «лапку» на Wildberries за последние полгода снизился на 35 процентов, что связано со значительным ростом предложений от поставщиков.

Значительно вырос и разброс цен за антистрессовую игрушку. Если год назад самый дешевый сквиш на Wildberries стоил 160 рублей, а самый дорогой тысячу рублей, то сейчас приобщиться к культуре лапкеров стоит от 90 рублей, а ценители могут выбрать игрушки дороже 4,5 тысячи рублей. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года, в текущем году на Wildberries купили почти на 10 тысяч процентов больше антистрессовых лапок.

Лапки-сквиши представляют собой игрушки, напоминающие лапки животных, выполненные из мягких, но упругих материалов. Некоторые из них оформлены в виде лапок котов, собак, кроликов и других милых существ. Как правило, такие игрушки обладают необычной текстурой и свойством возвращаться к первоначальной форме — именно поэтому они и получили название «сквиши», что переводится как «сжать». Лапки-сквиши великолепно подходят для снятия стресса. Их приятно сжимать в руках, что способствует расслаблению, обладает успокаивающим эффектом и помогает отвлечься от повседневных забот.

Видео с использованием игрушек часто становятся вирусными, привлекая внимание и вызывая интерес у зрителей. Они уже стали героями соцсетей — с ними интересно делать видеоконтент, устраивать различные челленджи. Помимо этого, их могут применять и для более серьезных целей, например, тревожным детям игрушки такого рода помогают справиться с негативными эмоциями. Эти игрушки становятся не только развлечением, но и способом справиться с эмоциями, их зачастую используют в своей практике детские психологи.

В эпоху социальных медиа, мы уже не можем управлять всплеском популярности к тем или иным видам игрушек, но должны предупреждать потребителей об особенностях продукции, отметили аналитики Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). По их словам, необходимо обратить внимание на стойкость окрашивания и наличие мелких деталей — блесток, бусинок, цепочек. Они могут отклеиться, дети могут их случайно проглотить. Такие сквиши не стоит покупать детям младше трех лет.

Специалисты также призывают обращать внимание на отзывы покупателей. На Wildberries отзывы модерируются, содержат фото и видео товара, что поможет сделать правильный и осознанный выбор. Не стоит также забывать об инструкции по эксплуатации, которая обычно доступна в карточке товара на таких маркетплейсах как Wildberries — в ней содержаться полезные советы по правильному уходу за сквишем, чтобы они послужили долго и не нанесли вред здоровью детей.