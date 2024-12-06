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15:32, 6 декабря 2024Мир

Захарова описала крушение планов Запада фразой «их так и корежит»

Захарова: Запад корежит от ситуации на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Западные страны видят, что ситуация на Украине складываются не в их пользу, а их планы нанести поражение России терпят крах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Конечно, все слышат и видят ситуацию "на земле" не в их пользу, крушение их мечтаний в нанесении стратегического поражения России. Поэтому их так и корежит», — сказала она, отвечая на вопрос агентства о возможной реакции Запада на интервью главы российского МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее Лавров в беседе с Карлсоном назвал условия мирного соглашения на Украине. По его словам, Киев должен навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО, согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле».

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