Захватившие заложников в СИЗО-1 российские заключенные получили сроки от 10 до 28 лет

В Кемерово осудили заключенных за захват заложников в СИЗО-1 на сроки до 28 лет

В Кемерово заключенные, захватившие заложников в СИЗО-1, получили сроки от 10 до 28 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

Они признаны виновными по статьям 206 («Захват и удержание лица в качестве заложника, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении трех лиц») и 321 («Применение насилия и угроза его применения в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2022 года следственно-арестованный предложил сокамерникам захватить сотрудников СИЗО и потребовать от администрации телефоны и наркотики. Мужчины согласились и через некоторое время напали на троих сотрудников. Для подтверждения своих угроз они забаррикадировали двери камеры и угрожали заложникам самодельными режущими предметами.

В результате проведенной сотрудниками отряда «Кедр» ГУФСИН России специальной операции, заложники были освобождены, никто не пострадал. Следователи изучили записи с видеорегистраторов сотрудников и камер наблюдения СИЗО, это помогло восстановить события захвата заложников и действия каждого из фигурантов.

Ранее сообщалось, что в российской колонии заключенный захватил в заложницы медсестру и изнасиловал ее.