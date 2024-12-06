Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 6 декабря 2024Силовые структуры

Захватившие заложников в СИЗО-1 российские заключенные получили сроки от 10 до 28 лет

В Кемерово осудили заключенных за захват заложников в СИЗО-1 на сроки до 28 лет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кемерово заключенные, захватившие заложников в СИЗО-1, получили сроки от 10 до 28 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

Они признаны виновными по статьям 206 («Захват и удержание лица в качестве заложника, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении трех лиц») и 321 («Применение насилия и угроза его применения в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2022 года следственно-арестованный предложил сокамерникам захватить сотрудников СИЗО и потребовать от администрации телефоны и наркотики. Мужчины согласились и через некоторое время напали на троих сотрудников. Для подтверждения своих угроз они забаррикадировали двери камеры и угрожали заложникам самодельными режущими предметами.

В результате проведенной сотрудниками отряда «Кедр» ГУФСИН России специальной операции, заложники были освобождены, никто не пострадал. Следователи изучили записи с видеорегистраторов сотрудников и камер наблюдения СИЗО, это помогло восстановить события захвата заложников и действия каждого из фигурантов.

Ранее сообщалось, что в российской колонии заключенный захватил в заложницы медсестру и изнасиловал ее.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?

      СКР завершил расследование дела генерала ВСУ Марченко

      Дуров, Кологривый и Канье Уэст стали самыми обсуждаемыми персонами в 2024 году

      Турист поскользнулся на мокром асфальте и получил удар током из-за сломанного фонаря

      Создана первая в мире алмазная батарея

      Орбан раскрыл роль США в начале конфликта на Украине

      В России отреагировали на проработку сценария отправки немецких войск на Украину

      В отношении замгубернатора российского региона возбудили дело о взятках

      Британский наемник Андерсон предстанет перед судом по делу о вторжении в Курскую область

      Оппозиция Грузии назвала две цели протеста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше