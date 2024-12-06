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16:58, 6 декабря 2024Экономика

Занимающих деньги на празднование Нового года подсчитали

«Сравни»: в России 11 процентов граждан отмечают Новый год в долг
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России 82 процента жителей тратят на новогодний стол и подарки заработную плату. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Сравни». Его результаты процитировала «Газета.Ru».

При этом 11 процентов вынуждены использовать для этих целей деньги, взятые в долг. Кроме того, семь процентов оплачивают соответствующие расходы новогодними премиями.

Главной статьей расходов большинство (65 процентов) опрошенных назвали подарки для семьи и друзей, а 31 процент — новогодний стол.

Выяснилось, что 47 процентов россиян планируют потратить на продукты да новогоднего застолья пять тысяч рублей. Для 25 процентов эта сумма колеблется в пределах от пяти до десяти тысяч, а для 14 процентов она может доходить до 20 тысяч рублей. Лишь шесть процентов согласны израсходовать до 50 тысяч рублей, а восемь процентов не против потратить еще больше.

Готовясь к праздникам, 15 процентов покупают все заранее, до ажиотажа.

Ранее сообщалось, что в 2024 году товары для новогоднего декора обходятся жителям России в среднем в три-пять тысяч рублей. Самыми популярными позициями остаются искусственные ели, елочные игрушки, декоративные фигурки и гирлянды.

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