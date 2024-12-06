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17:26, 6 декабря 2024Путешествия

Затягивание выдачи шенгена россиянам назвали исключительно политической историей

МЭР: недружественные страны затягивают процесс выдачи шенгена россиянам
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетВизы в Европу:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Затягивание процесса выдачи шенгена российским туристам недружественными странами является исключительно политической историей. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ (МЭР) Никита Кондратьев, передает ТАСС.

При этом, как указал Кондратьев, доля отказов россиянам в визах не возросла. Однако случается так, что соотечественникам выдают паспорт в день вылета, и они не успевают на рейс, из-за чего поездка срывается.

«То есть сама доля отказов не сказать что растет, просто усложняется и затягивается процесс получения визы, создаются очень некомфортные условия», — добавил он.

Ранее стало известно, что туристы из одного региона России массово устремились в Венгрию. В 2024 году турпоток туда из Свердловской области вырос на 33 процента в сравнении с 2023-м.

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