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16:33, 6 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Мелони
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал Мелони об актуальной ситуации на поле боя в российско-украинском конфликте. Президент сообщает, что вместе с итальянской коллегой обсудил продолжение военной поддержки Украины, в частности ускорение предоставления десятого пакета помощи. Также политики договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации безопасности в регионе и увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины.

Ранее Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести военных Вооруженных сил Украины. Журналист Юрий Бутусов назвал подтвержденное число погибших — 70 тысяч военных, пропавших без вести — 35 тысяч.

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