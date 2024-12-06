Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал Мелони об актуальной ситуации на поле боя в российско-украинском конфликте. Президент сообщает, что вместе с итальянской коллегой обсудил продолжение военной поддержки Украины, в частности ускорение предоставления десятого пакета помощи. Также политики договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации безопасности в регионе и увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины.

Ранее Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести военных Вооруженных сил Украины. Журналист Юрий Бутусов назвал подтвержденное число погибших — 70 тысяч военных, пропавших без вести — 35 тысяч.