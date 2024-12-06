Женщина пошла к врачу из-за болей в животе и оказалась на седьмом месяце беременности

В Англии женщина узнала о беременности на седьмом месяце из-за болей в животе

В Англии, Великобритания, 25-летняя женщина узнала, что находится на седьмом месяце беременности, только когда пошла к врачу из-за болей в животе. Об этом пишет Jam Press.

В августе 2023 года Бет Краудер родила долгожданного сына Броуди. Она планировала два года подождать, перед тем как зачать еще одного, но все получилось иначе. Спустя восемь месяцев после родов женщина начала испытывать болезненные ощущения в животе и обратилась по их поводу в больницу. Врачи осмотрели Краудер: она оказалась беременна.

Как признается Краудер, для нее это было неожиданностью. Она не замечала никаких симптомов. По словам женщины, живот стал заметен только на восьмом месяце срока. Краудер переживала, сможет ли она родить второго ребенка так скоро. К тому же у нее возникли сложности с деньгами. По ее словам, она живет от зарплаты до зарплаты, и не рассчитывала на второй декретный отпуск подряд.

В июле Краудер родила второго сына, которого назвала Бейли. Ей почти не пришлось покупать ему одежду: все осталось в наследство от старшего брата. «Поначалу было тяжело, потому что один ребенок плакал и будил другого, но, когда у вас устанавливается рутина, все просто идет своим чередом», — рассказала она.

Кроме того, женщине во многом помогали ее родственники и друзья. Хотя все в итоге закончилось благополучно, Краудер заявила, что больше не хочет иметь детей.

Ранее сообщалось, что женщина из США случайно узнала о беременности из-за простуды. Как выяснилось, американка была беременна четверняшками и даже не подозревала об этом.

