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18:31, 6 декабря 2024Россия

Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю в российском городе

Гладков: в Шебекино при ударе украинского беспилотника пострадала женщина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В городе Шебекино Белгородской области при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА на легковой автомобиль ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал чиновник.

По его словам, после оказания помощи ее переведут в областную клиническую больницу. Автомобиль и рядом стоящее транспортное средство получили повреждения.

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Помимо этого, один снаряд попал в жилой дом, из-за чего оказались разрушены кровля, окна, забор и газовая труба.

В ночь на 6 декабря ВСУ выпустили по России 33 беспилотника, из которых 14 уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Курской, 7 — над Белгородской и один — над Крымом. По данным оборонного ведомства, в Черном море были обезврежены два надводных дрона.

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