Жителей Украины предупредили о возможном пуске «Орешника»

Украинские СМИ предупредили жителей о возможном пуске «Орешника»

По Украине могли запустить новейшую российскую ракету средней дальности «Орешник». Об этом жителей страны предупредили украинские СМИ и мониторинговые каналы, пишет «Военная хроника» в Telegram.

«Мониторинговые каналы Украины пишут, что с полигона Капустин Яр снова пуски баллистических ракет. В прошлый раз в ходе удара "Орешником" с этого объекта был поражен завод "Южмаш"», — говорится в публикации.

Кроме того, украинское издание «Думская» написало о возможном пуске ракеты. «Может быть пуск "Орешника"», — предупредили журналисты. Помимо этого, украинское издание «Страна.ua» проинформировало о публикациях, в которых говорится об угрозе пуска ракеты из Астраханской области.

Однако официального подтверждения этой информации нет. В 15:08 по московскому времени «Страна.ua» также сообщила об отмене воздушной тревоги в стране.

5 декабря украинские войска попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда производился запуск недавно поставленных на вооружение армии РФ баллистических ракет средней дальности «Орешник».

